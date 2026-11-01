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Серия А 2026/2027
Команды
Кальяри
Фабио Писакане
Статистика
Фабио Писакане - статистика
Кальяри
Италия
28 января 1986 (40), Неаполь
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
11.10.2026
Ювентус
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Команда
И
В
П
Н
Кальяри
10
4
5
1
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
11.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 1
22.08.2026
Кальяри
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