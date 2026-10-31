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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Саймон Вивер - статистика

Хэрроджейт
Англия
20 декабря 1977 (48), Донкастер
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 14 тур
Хэрроджейт
3 : 1
24.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Уокинг
0 : 1
10.10.2026
Хэрроджейт
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Хэрроджейт
16
10
4
2
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 14 тур
Хэрроджейт
3 : 1
24.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Уокинг
0 : 1
10.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 12 тур
Хэрроджейт
3 : 0
03.10.2026
Хорнчерч
Англия. Национальная лига, 11 тур
Хартлпул Юнайтед
0 : 1
29.09.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 10 тур
Хэрроджейт
4 : 1
26.09.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 9 тур
Борэм Вуд
4 : 1
19.09.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 8 тур
Хэрроджейт
1 : 2
15.09.2026
Файлд
Англия. Национальная лига, 7 тур
Хэрроджейт
3 : 1
12.09.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 6 тур
Сканторп Юнайтед
0 : 2
05.09.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 5 тур
Хэрроджейт
2 : 1
31.08.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 4 тур
Олдершот
3 : 1
28.08.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 3 тур
Хэрроджейт
2 : 2
22.08.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 2 тур
Уилдстон
1 : 3
15.08.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 1 тур
Хэрроджейт
5 : 2
08.08.2026
Солихалл Мурс
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