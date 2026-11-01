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Эрвинс Перконс
Статистика
Эрвинс Перконс - статистика
Супер Нова
Латвия
19 июня 1990 (36)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Лиепая
3 : 3
01.11.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Супер Нова
1 : 0
10.10.2026
Гробиня
Статистика по турнирам
Латвия. Высшая лига 2026
Латвия. Высшая лига 2025
Команда
И
В
П
Н
Супер Нова
35
11
18
6
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Лиепая
3 : 3
01.11.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Супер Нова
1 : 0
10.10.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 31 тур
Огре Юнайтед
1 : 0
20.09.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 24 тур
Супер Нова
0 : 1
15.09.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 30 тур
Супер Нова
1 : 0
10.09.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 29 тур
Елгава
0 : 1
05.09.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 28 тур
Ауда
1 : 1
29.08.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 27 тур
Супер Нова
0 : 0
22.08.2026
Даугавпилс
Латвия. Высшая лига, 26 тур
Супер Нова
1 : 2
09.08.2026
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 23 тур
Супер Нова
2 : 0
20.07.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 22 тур
Супер Нова
1 : 2
06.07.2026
Огре Юнайтед
Латвия. Высшая лига, 21 тур
Тукумс
1 : 2
01.07.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 20 тур
Супер Нова
1 : 5
25.06.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 19 тур
Супер Нова
0 : 2
21.06.2026
Ауда
Латвия. Высшая лига, 18 тур
Даугавпилс
0 : 0
16.06.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 17 тур
Лиепая
2 : 1
12.06.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 16 тур
Супер Нова
1 : 2
29.05.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 15 тур
Рига
3 : 0
24.05.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 14 тур
Гробиня
0 : 2
20.05.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 13 тур
Супер Нова
3 : 1
16.05.2026
Огре Юнайтед
Латвия. Высшая лига, 12 тур
Супер Нова
1 : 1
11.05.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 11 тур
Елгава
1 : 0
06.05.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 10 тур
Супер Нова
1 : 2
01.05.2026
Ауда
Латвия. Высшая лига, 9 тур
Даугавпилс
0 : 1
27.04.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 8 тур
Супер Нова
1 : 2
23.04.2026
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 7 тур
РФШ
2 : 0
18.04.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 6 тур
Супер Нова
1 : 4
14.04.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 5 тур
Гробиня
0 : 1
09.04.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 4 тур
Огре Юнайтед
1 : 2
03.04.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 3 тур
Тукумс
1 : 2
22.03.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 2 тур
Супер Нова
1 : 1
15.03.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 1 тур
Ауда
2 : 1
08.03.2026
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