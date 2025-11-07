Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Уругвай. Примера
Команды
Мирамар Мисьонес
Орасио Перальта
Статистика
Орасио Перальта - статистика
Мирамар Мисьонес
Уругвай
3 июня 1982 (44), Монтевидео
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Уругвай. Примера 2025
Команда
И
В
П
Н
Мирамар Мисьонес
33
7
18
8
Уругвай. Примера, 15 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 2
07.11.2025
Расинг М
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 4
27.10.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
3 : 1
19.10.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 11 тур
Мирамар Мисьонес
2 : 2
12.10.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 10 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 0
04.10.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 9 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 0
29.09.2025
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 8 тур
Серро
1 : 0
21.09.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 7 тур
Мирамар Мисьонес
3 : 0
15.09.2025
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 6 тур
Прогресо
3 : 2
07.09.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
2 : 3
31.08.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 4 тур
Мирамар Мисьонес
1 : 1
24.08.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
2 : 1
16.08.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 2 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 1
11.08.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1 тур
Пласа Колония
1 : 3
03.08.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 7 тур
Бостон Ривер
1 : 2
29.06.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 6 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 2
21.06.2025
Насьональ
Уругвай. Примера, 5 тур
Монтевидео Сити Торке
0 : 0
18.06.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 4 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 1
14.06.2025
Хувентуд
Уругвай. Примера, 3 тур
Прогресо
1 : 0
08.06.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 2 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 1
01.06.2025
Расинг М
Уругвай. Примера, 1 тур
Данубио
2 : 0
25.05.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 1
19.05.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 14 тур
Мирамар Мисьонес
3 : 0
05.05.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
2 : 0
27.04.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 12 тур
Мирамар Мисьонес
1 : 3
18.04.2025
Насьональ
Уругвай. Примера, 11 тур
Пеньяроль
4 : 2
13.04.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 10 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 1
07.04.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 9 тур
Дефенсор Спортинг
2 : 0
01.04.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 8 тур
Мирамар Мисьонес
1 : 1
28.03.2025
Серро
Уругвай. Примера, 7 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 2
24.03.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 6 тур
Мирамар Мисьонес
1 : 1
16.03.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 5 тур
Мирамар Мисьонес
1 : 0
10.03.2025
Данубио
Главные новости
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
2
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
2
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
17
Фото
«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
15
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+