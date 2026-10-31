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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Кристиан Чамбиан - статистика

Расинг М
Уругвай
5 августа 1990 (36), Монтевидео
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 11 тур
Расинг М
3 : 0
17.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 10 тур
Хувентуд
2 : 0
11.10.2026
Расинг М
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Расинг М
1
0
1
0
Копа Судамерикана, 1 раунд
Бостон Ривер
1 : 0
06.03.2026
Расинг М
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