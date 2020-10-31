Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Перу. Лига 1
Команды
Хуан Пабло II
Сантьяго Акасиете
Статистика
Сантьяго Акасиете - статистика
Хуан Пабло II
Перу
22 ноября 1977 (48)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянса Атлетико
1 : 0
31.10.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 14 тур
Хуан Пабло II
2 : 0
27.10.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 13 тур
Университарио
3 : 0
25.10.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 12 тур
Хуан Пабло II
2 : 0
17.10.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 11 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
10.10.2026
Хуан Пабло II
Статистика по турнирам
Перу. Лига 1 2026
Перу. Лига 1 2025
Команда
И
В
П
Н
Хуан Пабло II
32
11
13
8
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянса Атлетико
1 : 0
31.10.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 14 тур
Хуан Пабло II
2 : 0
27.10.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 13 тур
Университарио
3 : 0
25.10.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 12 тур
Хуан Пабло II
2 : 0
17.10.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 11 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
10.10.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 10 тур
Хуан Пабло II
4 : 0
20.09.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 9 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
11.09.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 8 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
06.09.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 7 тур
Депортиво Лос Чанкас
3 : 4
29.08.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 6 тур
Хуан Пабло II
5 : 1
22.08.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 5 тур
Куско
2 : 0
15.08.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 4 тур
Хуан Пабло II
0 : 0
08.08.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 3 тур
Спортинг Кристал
2 : 0
02.08.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 2 тур
Хуан Пабло II
2 : 0
25.07.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
2 : 2
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Хуан Пабло II
0 : 2
16.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
10.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 13 тур
Хуан Пабло II
1 : 4
03.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 12 тур
Спорт Бойз
1 : 1
26.04.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 11 тур
Хуан Пабло II
2 : 2
18.04.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 10 тур
Депортиво Мокегуа
3 : 0
14.04.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 9 тур
Хуан Пабло II
2 : 1
05.04.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 8 тур
Альянса
2 : 0
22.03.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 7 тур
Хуан Пабло II
2 : 3
14.03.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 6 тур
АДТ
2 : 3
08.03.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 5 тур
Хуан Пабло II
2 : 1
01.03.2026
Куско
Перу. Лига 1, 4 тур
Атлетико Грау
1 : 2
22.02.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 3 тур
Хуан Пабло II
0 : 2
14.02.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 2 тур
Сьенсиано
6 : 1
08.02.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Хуан Пабло II
3 : 3
31.01.2026
Кахамарка
Главные новости
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
2
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
2
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
15
Фото
«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
15
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+