Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Перу. Лига 1
Команды
Альянца Универсидад
Пауль Комингес
Статистика
Пауль Комингес - статистика
Альянца Универсидад
Перу
24 июля 1975 (51), Лима
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Перу. Лига 1 2025
Команда
И
В
П
Н
Альянца Универсидад
34
7
20
7
Перу. Лига 1, 19 тур
Альянца Универсидад
3 : 0
23.11.2025
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 18 тур
Альянса Атлетико
2 : 1
09.11.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянца Универсидад
2 : 2
02.11.2025
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
3 : 2
26.10.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 14 тур
Мельгар
2 : 1
15.10.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 13 тур
Альянца Универсидад
2 : 1
05.10.2025
Альянса
Перу. Лига 1, 12 тур
Спорт Уанкайо
5 : 1
30.09.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 11 тур
Альянца Универсидад
2 : 3
26.09.2025
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 9 тур
Атлетико Грау
2 : 0
18.09.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 8 тур
Альянца Универсидад
0 : 3
14.09.2025
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 6 тур
Альянца Универсидад
2 : 1
30.08.2025
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 7 тур
Комерсиантес Унидос
1 : 2
23.08.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 5 тур
Депортиво Гарсиласо
1 : 1
12.08.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 4 тур
Альянца Универсидад
0 : 2
05.08.2025
Университарио
Перу. Лига 1, 3 тур
АДТ
0 : 3
31.07.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
3 : 0
20.07.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 19 тур
Хуан Пабло II
1 : 0
13.07.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 18 тур
Альянца Универсидад
2 : 0
06.07.2025
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 17 тур
Куско
4 : 1
30.06.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянца Универсидад
1 : 2
21.06.2025
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 15 тур
Бинасьональ
1 : 1
16.06.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянца Универсидад
1 : 1
23.05.2025
Мельгар
Перу. Лига 1, 13 тур
Альянса
2 : 0
20.05.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 12 тур
Альянца Универсидад
0 : 1
12.05.2025
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 11 тур
Спорт Бойз
4 : 2
04.05.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 9 тур
Альянца Универсидад
0 : 0
18.04.2025
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 8 тур
Сьенсиано
0 : 1
13.04.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 7 тур
Альянца Универсидад
0 : 2
07.04.2025
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 6 тур
Депортиво Лос Чанкас
3 : 1
30.03.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 5 тур
Альянца Универсидад
0 : 0
07.03.2025
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 4 тур
Университарио
4 : 0
03.03.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 3 тур
Альянца Универсидад
2 : 3
23.02.2025
АДТ
Перу. Лига 1, 2 тур
Аякучо
3 : 2
17.02.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 1 тур
Альянца Универсидад
2 : 2
09.02.2025
Спортинг Кристал
Главные новости
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
2
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
2
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
15
Фото
«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
15
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+