Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рауль Антунья - статистика

Сан-Мартин
Аргентина
31 августа 1973 (53), Сан-Хуан
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Сан-Мартин
31
6
16
9
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
4 : 2
15.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 15 тур
Сан-Мартин
1 : 1
09.11.2025
Ланус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Сан-Мартин
1 : 0
20.10.2025
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
0 : 1
10.10.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 10 тур
Платенсе
2 : 2
27.09.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 9 тур
Сан-Мартин
1 : 2
20.09.2025
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 8 тур
Бельграно
0 : 0
12.09.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 7 тур
Ривер Плейт
2 : 0
01.09.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 6 тур
Сан-Мартин
1 : 0
24.08.2025
Химнасия
Аргентина. Примера, 5 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 0
19.08.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 4 тур
Сан-Мартин
0 : 1
09.08.2025
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 3 тур
Росарио Сентраль
0 : 0
26.07.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 2 тур
Сан-Мартин
3 : 2
22.07.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 1 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
13.07.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Мартин
0 : 3
04.05.2025
Альдосиви
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 0
28.04.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Мартин
1 : 0
20.04.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте
2 : 0
14.04.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Мартин
0 : 1
05.04.2025
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 11 тур
Институто
1 : 0
29.03.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 10 тур
Сан-Мартин
0 : 2
18.03.2025
Платенсе
Аргентина. Примера, 9 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
08.03.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 8 тур
Сан-Мартин
3 : 1
01.03.2025
Бельграно
Аргентина. Примера, 7 тур
Сан-Мартин
0 : 2
23.02.2025
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 6 тур
Химнасия
1 : 0
17.02.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 5 тур
Сан-Мартин
0 : 1
14.02.2025
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 4 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
07.02.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 3 тур
Сан-Мартин
0 : 0
02.02.2025
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 2 тур
Депортиво Риестра
0 : 0
28.01.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 1 тур
Сан-Мартин
0 : 1
25.01.2025
Атлетико Тукуман
Главные новости
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
1
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
2
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
12
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
15
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+