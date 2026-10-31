Матчи за последние 30 дней
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Германия. Кубок, 1/16 финала
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Статистика по турнирам
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур