Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ренату Пайва - статистика

Форталеза
Португалия
22 марта 1970 (56)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ботафого
4
3
0
1
Форталеза
19
8
7
4
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
13.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 33 тур
Форталеза
2 : 2
10.11.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
07.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
1 : 1
01.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 30 тур
Форталеза
1 : 0
26.10.2025
Фламенго
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крузейро
1 : 0
19.10.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 28 тур
Форталеза
0 : 2
16.10.2025
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 2
06.10.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
0 : 2
03.10.2025
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 0
27.09.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
21.09.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
2 : 0
13.09.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 22 тур
Интернасьонал
2 : 1
01.09.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
0 : 1
25.08.2025
Мирассол
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
3 : 2
05.06.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
0 : 1
01.06.2025
Ботафого
Бразилия. Серия А, 9 тур
Фламенго
0 : 0
19.05.2025
Ботафого
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого
4 : 0
12.05.2025
Интернасьонал
Главные новости
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
1
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
8
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
12
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
7
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
14
ВидеоПолное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+