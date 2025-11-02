Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Куранов - статистика

Коломна
Россия
20 ноября 1978 (47)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Коломна
28
3
14
11
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Череповец
3 : 0
28.09.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Коломна
0 : 1
21.09.2025
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Звезда
3 : 2
13.09.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Коломна
1 : 4
07.09.2025
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Балтика-2
2 : 0
31.08.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Коломна
0 : 0
24.08.2025
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Коломна
3 : 1
17.08.2025
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Коломна
0 : 0
03.08.2025
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Коломна
0 : 0
27.07.2025
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Коломна
1 : 1
06.07.2025
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо Вг
1 : 0
28.06.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 0
22.06.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
1 : 1
15.06.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Коломна
1 : 2
08.06.2025
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
5 : 0
01.06.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Коломна
0 : 0
25.05.2025
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Енисей-М
5 : 1
19.05.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Коломна
0 : 1
11.05.2025
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Торпедо Вл
1 : 2
04.05.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Тверь
0 : 0
27.04.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Сатурн
0 : 1
12.04.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Луки-Энергия
0 : 0
06.04.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Зенит-2
1 : 0
30.03.2025
Коломна
Главные новости
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
1
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
8
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
11
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
7
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
14
ВидеоПолное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+