Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 15 тур
Аргентина. Примера, 14 тур
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Аргентина. Примера, 13 тур
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Аргентина. Примера, 12 тур
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера, 15 тур
Аргентина. Примера, 14 тур
Аргентина. Примера, 13 тур
Аргентина. Примера, 12 тур
Аргентина. Примера, 11 тур
Аргентина. Примера, 10 тур
Аргентина. Примера, 9 тур
Аргентина. Примера, 8 тур
Аргентина. Примера, 7 тур
Аргентина. Примера, 6 тур
Аргентина. Примера, 5 тур
Аргентина. Примера, 4 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 3 тур
Аргентина. Примера, 2 тур
Аргентина. Примера, 1 тур
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Аргентина. Примера, 9 тур
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 15 тур
Аргентина. Примера, 14 тур
Аргентина. Примера, 13 тур
Аргентина. Примера, 12 тур
Аргентина. Примера, 11 тур
Аргентина. Примера, 10 тур
Аргентина. Примера, 8 тур
Аргентина. Примера, 7 тур
Аргентина. Примера, 6 тур
Аргентина. Примера, 5 тур
Аргентина. Примера, 4 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 3 тур
Аргентина. Примера, 2 тур
Аргентина. Примера, 1 тур