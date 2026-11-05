Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 34 тур
Бразилия. Серия А, 33 тур
Бразилия. Серия А, 32 тур
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Бразилия. Серия А, 31 тур
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Бразилия. Серия А, 30 тур
Бразилия. Серия А, 29 тур
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера, 12 тур
Аргентина. Примера, 11 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 10 тур
Аргентина. Примера, 8 тур
Аргентина. Примера, 7 тур
Аргентина. Примера, 6 тур
Аргентина. Примера, 5 тур
Аргентина. Примера, 4 тур
Аргентина. Примера, 3 тур
Аргентина. Примера, 2 тур
Аргентина. Примера, 1 тур