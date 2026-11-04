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Пабло Геде
Статистика
Пабло Геде - статистика
Альянса
Аргентина
12 ноября 1974 (51)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянса
1 : 0
04.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 14 тур
Спортинг Кристал
3 : 2
29.10.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 1
25.10.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 12 тур
Альянса
3 : 1
18.10.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 11 тур
Куско
1 : 2
12.10.2026
Альянса
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Перу. Лига 1 2026
Аргентина. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Копа Судамерикана 2024
Команда
И
В
П
Н
Архентинос Хуниорс
3
1
0
2
Аргентина. Примера, 3 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 0
03.02.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 2 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 0
30.01.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
26.01.2026
Атлетико Сармиенто
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