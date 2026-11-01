Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 17 тур
Колумбия. Примера А, 5 тур
Колумбия. Примера А, 16 тур
Колумбия. Примера А, 15 тур
Колумбия. Примера А, 4 тур
Колумбия. Примера А, 14 тур
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А, 17 тур
Колумбия. Примера А, 5 тур
Колумбия. Примера А, 16 тур
Колумбия. Примера А, 15 тур
Колумбия. Примера А, 4 тур
Колумбия. Примера А, 14 тур
Колумбия. Примера А, 13 тур
Колумбия. Примера А, 3 тур
Колумбия. Примера А, 12 тур
Колумбия. Примера А, 11 тур
Колумбия. Примера А, 10 тур
Колумбия. Примера А, 9 тур
Колумбия. Примера А, 8 тур
Колумбия. Примера А, 7 тур
Колумбия. Примера А, 6 тур
Колумбия. Примера А, 2 тур
Колумбия. Примера А, 1 тур
Колумбия. Примера А, Финал
Колумбия. Примера А, Apertura - Play Offs
Колумбия. Примера А, 1/2 финала
Колумбия. Примера А, 1/2 финала
Колумбия. Примера А, 1/4 финала
Колумбия. Примера А, 1/4 финала
Колумбия. Примера А, 19 тур
Колумбия. Примера А, 18 тур
Колумбия. Примера А, 17 тур
Колумбия. Примера А, 16 тур
Колумбия. Примера А, 15 тур
Колумбия. Примера А, 14 тур
Колумбия. Примера А, 13 тур
Колумбия. Примера А, 12 тур
Колумбия. Примера А, 11 тур
Колумбия. Примера А, 3 тур
Колумбия. Примера А, 10 тур
Колумбия. Примера А, 9 тур
Колумбия. Примера А, 8 тур
Колумбия. Примера А, 7 тур
Колумбия. Примера А, 6 тур
Колумбия. Примера А, 5 тур
Колумбия. Примера А, 4 тур
Колумбия. Примера А, 2 тур
Колумбия. Примера А, 1 тур