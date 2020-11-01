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РПЛ 2026/2027
Команды
ЦСКА
Дмитрий Игдисамов
Статистика
Дмитрий Игдисамов - статистика
ЦСКА
Россия
20 июля 1986 (40)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
4 : 0
14.10.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
3 : 0
11.10.2026
Родина
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Команда
И
В
П
Н
ЦСКА
5
2
2
1
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
4 : 0
14.10.2026
Ростов
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 2 тур
ЦСКА
0 : 1
18.08.2026
Акрон
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 1
04.08.2026
ЦСКА
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