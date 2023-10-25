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ЦСКА
Дмитрий Игдисамов
Новости
Дмитрий Игдисамов - новости
ЦСКА
Россия
20 июля 1986 (40)
Тренер
Статистика
Новости
Игдисамов высказался о возможном уходе Кисляка из ЦСКА
Вчера, 13:44
1
РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в октябре
3 ноября
7
Мостовой – об Игдисамове из ЦСКА: «В чем его заслуга?»
1 ноября
16
Игдисамов прокомментировал нулевую ничью и потасовку ЦСКА с «Оренбургом»
1 ноября
6
В ЦСКА рассказали о злости и агрессии Игдисамова
31 октября
6
Игрок ЦСКА заявил, что Челестини не сильно верил в него
30 октября
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Игдисамов двумя словами описал кубковую победу ЦСКА над «Локомотивом»
29 октября
Видео
«Обыграли спартачей»: ЦСКА показал видео из раздевалки после победы в дерби
25 октября
23
Игдисамов – после победы над «Спартаком»: «Тренер должен уметь резать мясо»
25 октября
12
Главный тренер ЦСКА раскрыл одну из слабостей «Спартака»
25 октября
6
Игдисамов прокомментировал выбор в пользу Бориско и Мусаева на матч со «Спартаком»
25 октября
5
Бубнов заявил, что Игдисамов и Карседо могут «напороть» при выборе составов на дерби
23 октября
1
В ЦСКА объяснили, почему оставили Игдисамова главным тренером
22 октября
3
Игдисамов оценил состояние ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
22 октября
3
Игдисамов раскрыл, чем недоволен в игре Торопа
21 октября
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Игдисамову
20 октября
2
Тренер ЦСКА ответил на вратарский вопрос перед матчем со «Спартаком»
19 октября
2
Тренер ЦСКА раскритиковал Торопа после поражения от «Динамо»
18 октября
7
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Динамо»
18 октября
11
Гусев сделал комплимент тренеру ЦСКА
17 октября
3
Шварц похвалил Игдисамова перед очным матчем
16 октября
2
Игдисамов назвал незаменимого игрока ЦСКА: «Он все умеет и может»
15 октября
3
Игдисамов прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Ростовом»
14 октября
3
Радимов назвал условие, при котором ЦСКА станет грозной силой
14 октября
2
Игдисамов честно ответил, согласовывался ли с Акинфеевым трансфер Бориско в ЦСКА
10 октября
Фото
РПЛ определила лучшего тренера сентября
1 октября
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РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца
29 сентября
3
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
20 сентября
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Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
20 сентября
5
1
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Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
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