Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Акинобу Йокоучи - статистика

Джубило Ивата
Япония
30 ноября 1967 (58)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Джубило Ивата
38
9
19
10
Япония. Джей-лига, 38 тур
Саган Тосу
3 : 0
08.12.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Джубило Ивата
2 : 1
30.11.2024
Токио
Япония. Джей-лига, 29 тур
Джубило Ивата
3 : 4
16.11.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 36 тур
Джубило Ивата
3 : 4
09.11.2024
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 35 тур
Виссел Кобе
2 : 0
01.11.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 34 тур
Сересо Осака
1 : 2
19.10.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 33 тур
Джубило Ивата
1 : 2
06.10.2024
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 32 тур
Нагоя Грампус
2 : 0
28.09.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 31 тур
Джубило Ивата
0 : 0
21.09.2024
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 30 тур
Касива Рейсол
0 : 2
14.09.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 28 тур
Джубило Ивата
0 : 2
25.08.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Япония. Джей-лига, 27 тур
Матида Зельвия
4 : 0
17.08.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 26 тур
Джубило Ивата
2 : 1
11.08.2024
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 25 тур
Альбирекс Ниигата
2 : 2
07.08.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 24 тур
Джубило Ивата
1 : 1
20.07.2024
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 23 тур
Сенан Бельмаре
5 : 0
14.07.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 22 тур
Джубило Ивата
2 : 2
06.07.2024
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 21 тур
Урава Рэд Даймондс
3 : 0
30.06.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 20 тур
Джубило Ивата
3 : 0
26.06.2024
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 19 тур
Джубило Ивата
1 : 1
22.06.2024
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 18 тур
Токио
1 : 1
16.06.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 17 тур
Санфречче Хиросима
2 : 0
01.06.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 16 тур
Джубило Ивата
3 : 1
25.05.2024
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 15 тур
Джубило Ивата
1 : 1
19.05.2024
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
1 : 0
15.05.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 13 тур
Джубило Ивата
0 : 3
11.05.2024
Саган Тосу
Япония. Джей-лига, 12 тур
Токио Верди
3 : 2
06.05.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 11 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
03.05.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 10 тур
Джубило Ивата
2 : 0
27.04.2024
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 9 тур
Ависпа Фукуока
2 : 2
20.04.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 8 тур
Джубило Ивата
0 : 1
13.04.2024
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 7 тур
Киото Санга
0 : 2
07.04.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 6 тур
Джубило Ивата
2 : 0
03.04.2024
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 5 тур
Касима Антлерс
1 : 0
30.03.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 4 тур
Гамба Осака
2 : 1
16.03.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 3 тур
Джубило Ивата
0 : 1
09.03.2024
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 2 тур
Кавасаки Фронтале
4 : 4
01.03.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 1 тур
Джубило Ивата
0 : 2
24.02.2024
Виссел Кобе
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
2
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
1
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
3
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
1
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
12
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
7
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
11
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+