Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Япония. Джей-лига
Команды
Токио
Петер Скламовски
Статистика
Петер Скламовски - статистика
Токио
, Малайзия
Австралия
16 октября 1978 (48)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Япония. Джей-лига, 13 тур
Фаджано Окаяма
0 : 4
31.10.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 12 тур
Токио
6 : 0
25.10.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 11 тур
Токио
0 : 0
21.10.2026
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 10 тур
Токио Верди
0 : 4
17.10.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 9 тур
Токио
3 : 0
10.10.2026
Урава Рэд Даймондс
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Япония. Джей-лига 2026
Япония. Джей-лига 2026/2027
Отбор Кубка Азии 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Япония. Джей-лига 2025
Япония. Джей-лига 2024
Команда
И
В
П
Н
Главные новости
Фото
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
2
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
1
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
2
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
1
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
12
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
7
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
Фото
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
11
Фото
«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+