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Уругвай. Примера
Команды
Феникс
Леонель Рокко
Статистика
Леонель Рокко - статистика
Феникс
Уругвай
18 сентября 1966 (60)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Уругвай. Примера 2024
Команда
И
В
П
Н
Феникс
30
7
16
7
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 1
01.12.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 14 тур
Феникс
1 : 2
27.11.2024
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
2 : 2
18.11.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 12 тур
Феникс
0 : 6
13.11.2024
Насьональ
Уругвай. Примера, 11 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
11.11.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 10 тур
Феникс
0 : 2
03.11.2024
Расинг М
Уругвай. Примера, 9 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 2
21.10.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 8 тур
Феникс
1 : 3
17.10.2024
Серро
Уругвай. Примера, 7 тур
Ливерпуль
1 : 2
11.10.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 6 тур
Феникс
1 : 0
06.10.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 5 тур
Ривер Плейт
4 : 3
29.09.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 4 тур
Феникс
0 : 0
22.09.2024
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
2 : 0
17.09.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 2 тур
Феникс
1 : 0
08.09.2024
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 1 тур
Данубио
1 : 0
18.08.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 15 тур
Феникс
0 : 1
02.06.2024
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
26.05.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 13 тур
Феникс
1 : 0
18.05.2024
Прогресо
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
1 : 4
11.05.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 11 тур
Феникс
0 : 2
05.05.2024
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 10 тур
Расинг М
2 : 0
29.04.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 9 тур
Феникс
1 : 2
21.04.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 8 тур
Серро
0 : 0
13.04.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 7 тур
Феникс
1 : 3
07.04.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 6 тур
Рампла Хуниорс
1 : 0
30.03.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 5 тур
Феникс
0 : 0
16.03.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 4 тур
Мирамар Мисьонес
1 : 1
09.03.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 3 тур
Феникс
1 : 1
03.03.2024
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро Ларго
0 : 0
25.02.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 1 тур
Феникс
1 : 2
17.02.2024
Данубио
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