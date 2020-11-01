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Уругвай. Примера
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Бостон Ривер
Алехандро Апуд
Статистика
Алехандро Апуд - статистика
Бостон Ривер
Уругвай
21 октября 1967 (59)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
1 : 2
01.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 10 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
10.10.2026
Бостон Ривер
Статистика по турнирам
Копа Судамерикана 2026
Уругвай. Примера 2026
Копа Судамерикана 2025
Кубок Либертадорес 2025
Уругвай. Примера 2025
Уругвай. Примера 2024
Команда
И
В
П
Н
Бостон Ривер
7
2
5
0
Копа Судамерикана, 6 тур
Сан-Паулу
2 : 0
27.05.2026
Бостон Ривер
Копа Судамерикана, 5 тур
Бостон Ривер
3 : 2
21.05.2026
О'Хиггинс
Копа Судамерикана, 4 тур
Бостон Ривер
2 : 4
08.05.2026
Мильонариос
Копа Судамерикана, 3 тур
О'Хиггинс
2 : 0
29.04.2026
Бостон Ривер
Копа Судамерикана, 2 тур
Мильонариос
1 : 0
16.04.2026
Бостон Ривер
Копа Судамерикана, 1 тур
Бостон Ривер
0 : 1
08.04.2026
Сан-Паулу
Копа Судамерикана, 1 раунд
Бостон Ривер
1 : 0
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