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Спорт Уанкайо
Вильмар Валенсия
Статистика
Вильмар Валенсия - статистика
Спорт Уанкайо
Перу
27 октября 1961 (65)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Уанкайо
2 : 0
02.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 14 тур
Хуан Пабло II
2 : 0
27.10.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 13 тур
Спорт Уанкайо
4 : 1
24.10.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 12 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
16.10.2026
Куско
Перу. Лига 1, 11 тур
Депортиво Гарсиласо
0 : 1
10.10.2026
Спорт Уанкайо
Статистика по турнирам
Перу. Лига 1 2026
Перу. Лига 1 2025
Перу. Лига 1 2024
Команда
И
В
П
Н
Спорт Уанкайо
32
14
13
5
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Уанкайо
2 : 0
02.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 14 тур
Хуан Пабло II
2 : 0
27.10.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 13 тур
Спорт Уанкайо
4 : 1
24.10.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 12 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
16.10.2026
Куско
Перу. Лига 1, 11 тур
Депортиво Гарсиласо
0 : 1
10.10.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 10 тур
Спорт Уанкайо
3 : 2
20.09.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 9 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 1
12.09.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 8 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
05.09.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 7 тур
АДТ
1 : 3
30.08.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 6 тур
Спорт Уанкайо
0 : 2
22.08.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 5 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
16.08.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 4 тур
Спорт Уанкайо
1 : 1
07.08.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 3 тур
Кахамарка
0 : 2
01.08.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 2 тур
Спорт Уанкайо
2 : 0
25.07.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 1 тур
Альянса
2 : 1
20.07.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
31.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 16 тур
Спорт Уанкайо
2 : 2
24.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 15 тур
Мельгар
4 : 1
16.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
10.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 13 тур
Альянса Атлетико
4 : 1
03.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 12 тур
Куско
2 : 1
26.04.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 11 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
19.04.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 10 тур
УТ де Кахамарка
2 : 2
15.04.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 9 тур
Спорт Уанкайо
1 : 1
05.04.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 8 тур
Спорт Бойз
3 : 0
23.03.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 7 тур
Спорт Уанкайо
0 : 1
14.03.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 6 тур
Депортиво Мокегуа
2 : 1
07.03.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 5 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
28.02.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 4 тур
Депортиво Лос Чанкас
3 : 2
22.02.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 3 тур
Спорт Уанкайо
2 : 0
15.02.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 2 тур
Атлетико Грау
0 : 0
07.02.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 1 тур
Спорт Уанкайо
1 : 2
30.01.2026
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