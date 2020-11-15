Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниэль Ольдра - статистика

Годой-Крус
Аргентина
15 марта 1967 (59)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Годой-Крус
32
4
11
17
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 11 тур
Годой-Крус
1 : 1
05.10.2025
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 10 тур
Сан-Лоренсо
2 : 0
27.09.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 9 тур
Годой-Крус
1 : 1
21.09.2025
Институто
Аргентина. Примера, 8 тур
Годой-Крус
0 : 0
13.09.2025
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 7 тур
Платенсе
1 : 3
02.09.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 6 тур
Годой-Крус
0 : 2
25.08.2025
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 5 тур
Ривер Плейт
4 : 2
18.08.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 4 тур
Годой-Крус
1 : 2
07.08.2025
Химнасия
Аргентина. Примера, 3 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 0
27.07.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 2 тур
Годой-Крус
0 : 0
20.07.2025
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 1 тур
Росарио Сентраль
1 : 1
12.07.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Депортиво Риестра
3 : 0
03.05.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 15 тур
Годой-Крус
1 : 0
28.04.2025
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Мартин
1 : 0
20.04.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 13 тур
Годой-Крус
0 : 0
15.04.2025
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Годой-Крус
1 : 1
05.04.2025
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 11 тур
Индепендьенте
4 : 0
30.03.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 3 тур
Годой-Крус
0 : 0
22.03.2025
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 10 тур
Годой-Крус
0 : 0
15.03.2025
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 9 тур
Институто
1 : 1
10.03.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 8 тур
Барракас Сентраль
1 : 2
03.03.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 7 тур
Годой-Крус
1 : 1
22.02.2025
Платенсе
Аргентина. Примера, 6 тур
Велес Сарсфилд
0 : 2
18.02.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 5 тур
Годой-Крус
0 : 0
13.02.2025
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 4 тур
Химнасия
3 : 0
10.02.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 2 тур
Атлетико Сармиенто
0 : 0
29.01.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 1 тур
Годой-Крус
0 : 3
24.01.2025
Росарио Сентраль
Главные новости
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
1
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
1
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
7
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
5
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
10
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
5
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+