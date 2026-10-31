Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Станислав Суворов - статистика

Днепр
Беларусь
19 марта 1993 (33)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Днепр
2 : 3
11.10.2026
Динамо Мн
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Днепр
24
3
11
10
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Днепр
2 : 3
11.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо-Брест
4 : 2
20.09.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Днепр
1 : 1
13.09.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Барановичи
2 : 1
06.09.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Днепр
0 : 0
30.08.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
24.08.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Днепр
1 : 1
14.08.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
07.08.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Днепр
3 : 3
31.07.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Днепр
1 : 2
10.07.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Витебск
1 : 0
04.07.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Днепр
2 : 0
28.06.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель
2 : 0
20.06.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Днепр
0 : 1
14.06.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
БАТЭ
1 : 1
31.05.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
3 : 1
24.05.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Днепр
1 : 1
17.05.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
МЛ Витебск
5 : 1
10.05.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Днепр
0 : 0
02.05.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
2 : 1
26.04.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Днепр
2 : 2
20.04.2026
Торпедо-БелАЗ
Главные новости
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
1
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
3
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
5
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
8
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
5
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+