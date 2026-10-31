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Испания. Сегунда
Команды
Эйбар
Хосеба Эчеберрия
Статистика
Хосеба Эчеберрия - статистика
Эйбар
Испания
5 сентября 1977 (49)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
0 : 0
12.10.2026
Эйбар
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Эйбар
12
7
2
3
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
0 : 0
12.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 8 тур
Альбасете
1 : 3
03.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 7 тур
Эйбар
3 : 2
27.09.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 2
19.09.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Сельта (Б)
0 : 4
14.09.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 4 тур
Эйбар
3 : 0
06.09.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 3 тур
ФК Андорра
0 : 1
30.08.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 2 тур
Эйбар
1 : 0
23.08.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 1 тур
Эйбар
1 : 3
16.08.2026
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