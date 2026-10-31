Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рузикул Бердиев - статистика

Насаф
Узбекистан
22 октября 1971 (55)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Сурхан
1 : 1
31.10.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Насаф
2 : 1
24.10.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Локомотив Ташкент
0 : 0
17.10.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Насаф
2 : 1
09.10.2026
Динамо Сам
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Насаф
26
11
6
9
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Сурхан
1 : 1
31.10.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Насаф
2 : 1
24.10.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Локомотив Ташкент
0 : 0
17.10.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Насаф
2 : 1
09.10.2026
Динамо Сам
Узбекистан. Суперлига, 22 тур
Андижан
1 : 4
20.09.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 21 тур
Насаф
3 : 0
09.09.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 20 тур
Насаф
6 : 2
04.09.2026
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 19 тур
Кызылкум
1 : 0
26.08.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 18 тур
Навбахор
1 : 0
21.08.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 17 тур
Насаф
1 : 2
16.08.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 16 тур
Насаф
0 : 0
08.08.2026
Коканд 1912
Узбекистан. Суперлига, 15 тур
ОКМК
1 : 2
03.08.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 14 тур
Насаф
1 : 0
28.07.2026
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 13 тур
Машал
1 : 1
22.07.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 12 тур
Бунедкор
1 : 3
16.07.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 11 тур
Насаф
0 : 0
04.05.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 10 тур
Пахтакор
2 : 2
28.04.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 9 тур
Насаф
2 : 3
23.04.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 8 тур
Нефтчи
2 : 1
18.04.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 7 тур
Насаф
1 : 1
13.04.2026
Бухара
Узбекистан. Суперлига, 6 тур
Коканд 1912
1 : 1
08.04.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 5 тур
Насаф
1 : 0
03.04.2026
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 4 тур
Насаф
0 : 1
20.03.2026
Сурхан
Узбекистан. Суперлига, 3 тур
Динамо Сам
1 : 1
12.03.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 2 тур
Согдиана
0 : 2
06.03.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 1 тур
Насаф
1 : 0
01.03.2026
Хорезм
Главные новости
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
3
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
5
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
8
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
5
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+