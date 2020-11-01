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Греция. Суперлига
Команды
Панатинаикос
Якоб Неструп
Статистика
Якоб Неструп - статистика
Панатинаикос
Дания
8 марта 1988 (38)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Лига конференций, 1 тур
Панатинаикос
2 : 1
15.10.2026
Борац
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
1 : 0
11.10.2026
Панатинаикос
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
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Лига чемпионов 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Панатинаикос
9
7
1
1
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
1 : 0
11.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Каламата
0 : 1
20.09.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
3 : 1
10.09.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
0 : 2
31.08.2026
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