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Шотландия. Премьер-лига
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Рейнджерс
Данни Рель
Статистика
Данни Рель - статистика
Рейнджерс
Германия
28 апреля 1989 (37)
Тренер
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Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
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Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Рейнджерс
2
0
1
1
Лига Европы, 3 раунд
Рейнджерс
1 : 1
13.08.2026
Ягеллония
Лига Европы, 3 раунд
Ягеллония
2 : 1
06.08.2026
Рейнджерс
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