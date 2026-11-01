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Испания. Сегунда
Команды
Эльденсе
Фернандо Эстевес
Статистика
Фернандо Эстевес - статистика
Эльденсе
Испания
1 июня 1979 (47)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Эльденсе
2 : 1
10.10.2026
Кордоба
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Команда
И
В
П
Н
Эльденсе
12
4
6
2
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Эльденсе
2 : 1
10.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 8 тур
Эльденсе
4 : 1
02.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
1 : 0
27.09.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 2
19.09.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Спортинг
0 : 1
13.09.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
0 : 0
05.09.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
1 : 0
29.08.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 2 тур
Эльденсе
2 : 2
22.08.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 1 тур
Альмерия
3 : 0
17.08.2026
Эльденсе
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