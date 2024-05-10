Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Костас Саккас - статистика

Докса Катокопиас
Кипр
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Докса Катокопиас
40
10
25
5
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Кармиотисса
2 : 1
13.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Докса Катокопиас
0 : 2
06.04.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Этникос
1 : 2
03.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Докса Катокопиас
0 : 1
29.03.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
0 : 0
15.03.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Докса Катокопиас
2 : 1
11.03.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 1
07.03.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Докса Катокопиас
1 : 4
02.03.2024
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Аполлон
0 : 1
26.02.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 26 тур
Докса Катокопиас
0 : 1
18.02.2024
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
Кармиотисса
3 : 1
15.02.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
Докса Катокопиас
0 : 3
11.02.2024
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
Отеллос Афиену
0 : 0
05.02.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
Докса Катокопиас
0 : 2
01.02.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
Анортосис
0 : 2
27.01.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
Докса Катокопиас
0 : 3
20.01.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 19 тур
Омония
5 : 1
13.01.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 18 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
08.01.2024
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 17 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 1
04.01.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 16 тур
АЕК
2 : 1
22.12.2023
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 15 тур
Докса Катокопиас
2 : 0
18.12.2023
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
АЕЛ
2 : 0
09.12.2023
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АПОЭЛ
5 : 0
03.12.2023
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
27.11.2023
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
2 : 0
11.11.2023
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
0 : 2
04.11.2023
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Этникос
2 : 0
28.10.2023
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Докса Катокопиас
0 : 2
22.10.2023
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Аполлон
4 : 0
08.10.2023
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Докса Катокопиас
1 : 3
01.10.2023
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Пафос
4 : 0
23.09.2023
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Докса Катокопиас
1 : 3
16.09.2023
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Докса Катокопиас
0 : 2
02.09.2023
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Арис
2 : 1
28.08.2023
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Докса Катокопиас
0 : 1
21.08.2023
АЕЛ
Главные новости
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
2
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
4
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
5
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
4
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+