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Швейцария. Суперлига
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Стад Лозанна Уши
Антони Брайзат
Статистика
Антони Брайзат - статистика
Стад Лозанна Уши
Франция
16 августа 1977 (49)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Швейцария. Кубок 2025/2026
Швейцария. Суперлига 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Стад Лозанна Уши
3
2
1
0
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
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