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КИ Клаксвик
Магне Хосет
Статистика
Магне Хосет - статистика
КИ Клаксвик
Норвегия
13 октября 1980 (46)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
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Команда
И
В
П
Н
КИ Клаксвик
2
0
2
0
Лига Европы, 3 раунд
КИ Клаксвик
0 : 5
14.08.2026
Лех
Лига Европы, 3 раунд
Лех
1 : 0
06.08.2026
КИ Клаксвик
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