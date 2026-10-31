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Бельгия. Про-Лига
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Стандард
Венсан Эуврар
Статистика
Венсан Эуврар - статистика
Стандард
Бельгия
12 марта 1982 (44)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Стандард
10
3
4
3
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
4 : 2
12.09.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
1 : 0
05.09.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
29.08.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 0
21.08.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Мехелен
3 : 3
16.08.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Стандард
2 : 2
08.08.2026
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