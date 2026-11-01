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Бельгия. Про-Лига
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Гент
Рик Де Мил
Статистика
Рик Де Мил - статистика
Гент
Бельгия
15 сентября 1981 (45)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Лига конференций, 1 тур
Гент
1 : 0
15.10.2026
Орхус
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Бельгия. Кубок 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
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Команда
И
В
П
Н
Гент
10
8
1
1
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
1 : 1
13.09.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Серкль Брюгге
0 : 3
06.09.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Гент
1 : 0
03.09.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
2 : 1
30.08.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
16.08.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Гент
2 : 0
09.08.2026
Мехелен
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