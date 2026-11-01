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Словения. Первая Лига
Команды
Целе
Витор Кампелуш
Статистика
Витор Кампелуш - статистика
Целе
Португалия
11 мая 1975 (51)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Лига Европы, 2 тур
Целе
0 : 3
15.10.2026
Омония
Словения. Первая Лига, 11 тур
Целе
1 : 0
10.10.2026
Алюминий
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Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
В
П
Н
Целе
3
0
2
1
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 2 тур
Целе
0 : 3
15.10.2026
Омония
Лига Европы, 1 тур
Байер
2 : 0
16.09.2026
Целе
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