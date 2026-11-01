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Греция. Суперлига
Команды
Левадиакос
Ясминко Велич
Статистика
Ясминко Велич - статистика
Левадиакос
Босния и Герцеговина
1 сентября 1965 (61)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Ираклис
2 : 0
11.10.2026
Левадиакос
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Греция. Кубок 2025/2026
Греция. Суперлига 2025/2026
Греция. Суперлига 2024/2025
Греция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
В
П
Н
Левадиакос
9
1
5
3
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Ираклис
2 : 0
11.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 0
13.09.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 2
06.09.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
0 : 2
31.08.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
4 : 0
23.08.2026
Левадиакос
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