Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Халл Сити
Сергей Якирович
Статистика
Сергей Якирович - статистика
Халл Сити
Босния и Герцеговина
23 декабря 1976 (49)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
Босния и Герцеговина. Премьер-лига 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
В
П
Н
Халл Сити
2
0
1
1
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Сандерленд
1 : 0
08.09.2026
Халл Сити
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Сток Сити
1 : 1
25.08.2026
Халл Сити
Главные новости
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
1
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
2
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
1
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
3
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
1
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+