Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ашамаз Шаков - статистика

Динамо Ставрополь
Россия
7 октября 1985 (41)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, Переходные матчи
Иртыш
2 : 3
25.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, Переходные матчи
Динамо Ставрополь
2 : 1
21.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
10.10.2026
Динамо Ставрополь
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Динамо Ставрополь
18
5
10
3
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Кубань
1 : 1
16.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Ставрополь
1 : 2
10.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
02.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Динамо Киров
1 : 0
25.04.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Зенит-2
3 : 1
18.04.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Динамо-2
2 : 2
11.04.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Динамо Ставрополь
1 : 2
05.04.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Алания
3 : 1
01.04.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
28.03.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Тюмень
3 : 1
21.03.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Динамо Ставрополь
0 : 2
14.03.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо Ставрополь
0 : 0
07.03.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
28.02.2026
Динамо Бр
Главные новости
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
1
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+