Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2026 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2026 Россия. Кубок 2026/2027 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2025 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2024 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2024 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2023 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2. Группа 3 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ФНЛ 2019/2020 Россия. ФНЛ 2018/2019 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Центр 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2014/2015