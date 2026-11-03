Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Лига чемпионов, Общий этап
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Лига чемпионов, Общий этап
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Австрия. Бундеслига, 1 тур