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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Хартс
Вутер Вранкен
Статистика
Вутер Вранкен - статистика
Хартс
Бельгия
3 февраля 1979 (47)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Селтик
7 : 1
18.10.2026
Хартс
Лига конференций, 1 тур
Хартс
1 : 1
15.10.2026
Нордшелланд
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Хартс
0 : 0
10.10.2026
Сент-Миррен
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Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Команда
И
В
П
Н
Хартс
2
0
1
1
Лига Европы, 3 раунд
Хартс
1 : 1
13.08.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс
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