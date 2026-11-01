Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Испания. Сегунда
Команды
Спортинг
Мигель Анхель Рамирес
Статистика
Мигель Анхель Рамирес - статистика
Спортинг
Испания
23 октября 1984 (42)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Ахли
0 : 3
16.10.2026
Аль-Вакра
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Катар. Лига звезд, 5 тур
Аль-Вакра
3 : 2
08.10.2026
Аль-Гарафа
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Катар. Лига звезд 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Катар. Лига звезд 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Катар. Лига звезд 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Бразилия. Серия А 2022
Испания. Кубок 2022/2023
США. МЛС 2022
Бразилия. Серия А 2021
Команда
И
В
П
Н
Спортинг
12
7
4
1
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Спортинг
3 : 2
04.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 7 тур
Овьедо
2 : 0
27.09.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 3
19.09.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Спортинг
0 : 1
13.09.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 3 тур
Тенерифе
0 : 1
28.08.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 2 тур
Спортинг
1 : 0
23.08.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 1 тур
Спортинг
0 : 0
17.08.2026
Сабадель
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
3
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
6
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
3
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+