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Коло-Коло
Хорхе Альмирон
Статистика
Хорхе Альмирон - статистика
Коло-Коло
Аргентина
19 июня 1971 (55)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чили. Примера, 26 тур
Коло-Коло
6 : 1
31.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Статистика по турнирам
Чили. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2025
Чили. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Копа Судамерикана 2024
Кубок Либертадорес 2024
Чили. Примера 2024
Кубок Либертадорес 2023
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
В
П
Н
Коло-Коло
26
18
4
4
Чили. Примера, 26 тур
Коло-Коло
6 : 1
31.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 23 тур
Коло-Коло
1 : 1
13.09.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 22 тур
Уачипато
0 : 0
06.09.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 21 тур
Коло-Коло
5 : 1
31.08.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 20 тур
Универсидад де Чили
1 : 2
23.08.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 19 тур
Коло-Коло
2 : 2
17.08.2026
О'Хиггинс
Чили. Примера, 18 тур
Унион Ла Калера
1 : 2
10.08.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 17 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
3 : 4
01.08.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 16 тур
Коло-Коло
3 : 1
25.07.2026
Депортес Лимаче
Чили. Примера, 15 тур
Коло-Коло
3 : 0
14.06.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 14 тур
Депортес Ла Серена
2 : 4
30.05.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 13 тур
Универсидад Католика
1 : 2
25.05.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 12 тур
Коло-Коло
6 : 2
18.05.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 9 тур
Коло-Коло
3 : 1
04.05.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 11 тур
Универсидад де Консепсьон
1 : 2
26.04.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 10 тур
Коло-Коло
0 : 1
20.04.2026
Палестино
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Консепсьон
0 : 1
05.04.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 7 тур
Коло-Коло
2 : 0
17.03.2026
Уачипато
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
08.03.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 5 тур
Коло-Коло
0 : 1
02.03.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 4 тур
О'Хиггинс
0 : 1
22.02.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 3 тур
Коло-Коло
1 : 0
16.02.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 2 тур
Коло-Коло
2 : 0
08.02.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 1 тур
Депортес Лимаче
3 : 1
31.01.2026
Коло-Коло
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