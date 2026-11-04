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Брюгге
Иван Леко
Статистика
Иван Леко - статистика
Брюгге
Хорватия
7 февраля 1978 (48)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
3 : 4
13.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 4
10.10.2026
Брюгге
Статистика по турнирам
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Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2018/2019
Команда
И
В
П
Н
Брюгге
10
9
1
0
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 4
10.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Брюгге
3 : 1
13.09.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Ломмел
0 : 1
04.09.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
2 : 1
30.08.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Брюгге
1 : 0
23.08.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Оуд-Хеверли
0 : 3
15.08.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Брюгге
3 : 0
07.08.2026
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