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Эдгардо Бауза - статистика

Сан-Лоренсо
Аргентина
26 января 1958 (68)
Тренер
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Сан-Лоренсо
32
10
10
12
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 11 тур
Дефенса и Хустисия
3 : 0
03.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 10 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
20.09.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 9 тур
Индепендьенте
1 : 1
14.09.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 8 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
06.09.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 7 тур
Институто
1 : 0
01.09.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 6 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 0
22.08.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 5 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
15.08.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 4 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
09.08.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 3 тур
Сентраль Кордоба
1 : 0
04.08.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 2 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
29.07.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 1 тур
Ланус
1 : 0
26.07.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
2 : 2
11.05.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 9 тур
Сан-Лоренсо
1 : 2
03.05.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Платенсе
0 : 1
25.04.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 15 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
21.04.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Ньюэллс Олд Бойз
0 : 0
12.04.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 13 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
04.04.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 12 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
26.03.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 11 тур
Сан-Лоренсо
2 : 5
17.03.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 10 тур
Бока Хуниорс
1 : 1
12.03.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 8 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 0
01.03.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 7 тур
Сан-Лоренсо
1 : 1
25.02.2026
Институто
Аргентина. Примера, 6 тур
Сан-Лоренсо
2 : 0
22.02.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 5 тур
Унион Санта-Фе
0 : 0
14.02.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 4 тур
Уракан
1 : 0
09.02.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 3 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
31.01.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 2 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
0 : 1
28.01.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 1 тур
Сан-Лоренсо
2 : 3
24.01.2026
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