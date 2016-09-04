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    Пер-Матиас Хегмо - статистика

    Тренер
    Имя Пер-Матиас
    Фамилия Хегмо
    Гражданство Норвегия
    Дата рождения 1 декабря 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Норвегия 4 1 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.09.2016 Норвегия 0 : 3 Германия
    08.10.2016 Азербайджан 1 : 0 Норвегия
    11.10.2016 Норвегия 4 : 1 Сан-Марино
    11.11.2016 Чехия 2 : 1 Норвегия
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