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Томас Франк
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Томас Франк - статистика
Дания
9 октября 1973 (53)
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И
В
П
Н
Тоттенхэм
1
0
1
0
Англия. Кубок, 1/32 финала
Тоттенхэм
1 : 2
10.01.2026
Астон Вилла
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