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Дания. Суперлига
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Глен Риддерсхолм
Статистика
Глен Риддерсхолм - статистика
Орхус
Дания
24 апреля 1972 (54)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Лига конференций, 2 тур
Орхус
1 : 1
22.10.2026
Эгнатия
Дания. Суперлига, 11 тур
Копенгаген
1 : 1
18.10.2026
Орхус
Лига конференций, 1 тур
Гент
1 : 0
15.10.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
0 : 0
12.10.2026
Сендерийск
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
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Дания. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
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Дания. Суперлига 2021/2022
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Дания. Суперлига 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Дания. Суперлига 2013/2014
Команда
И
В
П
Н
Орхус
13
1
5
7
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Копенгаген
1 : 1
18.10.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
0 : 0
12.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 9 тур
Хорсенс
2 : 2
20.09.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 3 тур
Орхус
0 : 2
02.09.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
2 : 1
30.08.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
2 : 2
23.08.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
2 : 1
14.08.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 2 тур
Люнгбю
2 : 2
01.08.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 1 тур
Орхус
1 : 1
25.07.2026
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