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Франция. Лига 2
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Сент-Этьен
Оливье Далл'Оглио
Статистика
Оливье Далл'Оглио - статистика
Сент-Этьен
Франция
16 мая 1964 (62)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
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Франция. Кубок 2013/2014
Команда
И
В
П
Н
Сент-Этьен
11
8
2
1
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 7 тур
Метц
2 : 2
19.09.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 6 тур
Дюнкерк
2 : 1
12.09.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 5 тур
Сент-Этьен
3 : 1
05.09.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 4 тур
Дижон
2 : 3
31.08.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 3 тур
Сент-Этьен
4 : 0
22.08.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 2 тур
Сент-Этьен
3 : 1
14.08.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 1 тур
Сошо
0 : 3
08.08.2026
Сент-Этьен
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