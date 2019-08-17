Маурисио Пеллегрино - статистика
Тренер
|Имя
|Маурисио
|Фамилия
|Пеллегрино
|Гражданство
|Аргентина
|Дата рождения
|5 октября 1971
|Имя
|Маурисио
|Фамилия
|Пеллегрино
|Гражданство
|Аргентина
|Дата рождения
|5 октября 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Леганес
|19
|3
|11
|5
|Дата
|Матч
|17.08.2019
|Леганес
|0 : 1
|Осасуна
|14.09.2019
|Леганес
|0 : 3
|Вильярреал
|22.09.2019
|Валенсия
|1 : 1
|Леганес
|25.09.2019
|Леганес
|1 : 1
|Атлетик
|28.09.2019
|Гранада
|1 : 0
|Леганес
|05.10.2019
|Леганес
|1 : 2
|Леванте
|19.10.2019
|Хетафе
|2 : 0
|Леганес
|30.10.2019
|Реал
|5 : 0
|Леганес
|03.11.2019
|Леганес
|1 : 2
|Эйбар
|01.12.2019
|Севилья
|1 : 0
|Леганес
|08.12.2019
|Леганес
|3 : 2
|Сельта
|13.12.2019
|Алавес
|1 : 1
|Леганес
|22.12.2019
|Леганес
|2 : 0
|Эспаньол
|03.01.2020
|Вальядолид
|2 : 2
|Леганес
|17.01.2020
|Леганес
|0 : 3
|Хетафе
|26.01.2020
|Атлетико
|0 : 0
|Леганес
|02.02.2020
|Леганес
|2 : 1
|Реал Сосьедад
|08.02.2020
|Леванте
|2 : 0
|Леганес
|22.02.2020
|Сельта
|1 : 0
|Леганес